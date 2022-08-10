Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украине

Главное: В поисках оружия против Украины Россия прочесывает весь мир. Правительство США считает, что Россия может использовать торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море.

Детали: России приходится искать вооружение для продолжения войны против Украины по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Москве приходится рассчитывать на собственные ресурсы в то время, когда союзники Украины помогают Киеву миллиардами, чтобы страна могла себя защитить.

Например, для поиска оружия Россия работала с Сирией. Еще в прошлом месяце торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор на пути из Сирии. Европейская разведка считает, что корабль перевозил военные машины для поддержки войны.

Согласно данным анонимных источников, правительство США считает, что Россия может использовать торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном, которая недавно в очередной раз вспыхнула, была спровоцирована опровергнутым Москвой сообщением о том, что Россия перебросила около 2 тысяч человек из миротворческого контингента на войну против Украины.

Также в марте США утверждали, что Россия перебросила часть войск в Украину из оккупированной Южной Осетии.

В то же время Кремль обращался и к Ирану, чтобы попытаться купить у страны вооруженные беспилотники.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42,8 тысяч солдат.