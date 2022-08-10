Крым будет освобожден, а уничтожение Крымского моста — необходимая мера, — генерал Марченко

Главное: Россию нужно лишить возможности доставлять резервы и усиливать войска со своей территории, пояснил генерал-майор Дмитрий Марченко. Уничтожение Крымского моста, является одной из необходимых мер для этого.

Детали: Временно оккупированный Крым будет освобожден от российских агрессоров военным путем. А уничтожение Крымского моста, является одной из необходимых мер для этого. Об этом сказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью для РБК-Украина.

Он ответил утвердительно на вопрос, может ли Украина освободить Крым военным путем.

«Мы и будем его (Крым) освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым — это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что „это мое“. Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк», — заявил Марченко, который сейчас участвует в обороне Николаева.

По словам генерал-майора, уничтожение Крымского моста во время деоккупации полуострова, является «необходимой мерой», чтобы лишить Россию доставлять резервы и усиливать войска со своей территории.

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