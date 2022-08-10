Освобождение Херсона будет быстрым, — генерал Марченко

Главное: Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что освобождение Херсона будет быстрым. Однако местным жителям стоит еще немного подождать.

Детали: Освобождение временно оккупированного Херсона может быть быстрым. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

Он не назвал точных дат и сроков по деоккупации Херсона и области, однако отметил, что освобождение «будет не так долго, как все ожидают».

«Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут», — отметил Марченко.

Генерал-майор добавил, что местные жители «все увидят и услышат» в ближайшее время.

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