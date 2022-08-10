Кадыров пригрозил бросить в Украину девять тысяч чеченцев

Главное: Рамзан Кадыров говорит, что в Украину могут отправиться девять тысяч чеченцев. Еще десять тысяч солдат находятся в резерве.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает угрожать Украину. Он сделал резонансное заявление.

Так, политик написал в одной из своих социальных сетей: «На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке девяти тысяч прекрасно подготовленных бойцов».

Рамзан Кадыров добавил: «Еще десять тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа».

По его словам, солдаты готовы «провести любую работу до полного разгрома» военных сил Украины.

В тему: Кадыров сделал резонансное заявление по Украине.