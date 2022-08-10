Украинцев предупредили, что ситуация с коронавирусом ухудшается

Главное: Динамика коронавируса в Украине меняется. Ситуация за месяц ухудшилась.

Детали: В Украине за последний месяц ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник говорит, что больше случаев заражения фиксируют там, где условно безопаснее, так как пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.

По его словам, за прошедшую неделю было выявлено 3 893 новых случаев заразы, что на 40% больше, чем неделей ранее.

Кроме этого информируется, что были госпитализированы 1 763 человека, а выздоровели 1 682 больных.

В то же время, говорит глава ведомства, среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, заняты сейчас 4,5%.

Жертвами болезни за прошедшую неделю стали 16 человек, а неделей ранее 14 людей.

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