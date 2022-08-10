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Новости > Маск продолжает массово продавать акции Tesla

Маск продолжает массово продавать акции Tesla

Александр Панько
10.08.22 10:21
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Маск продолжает массово продавать акции Tesla

Главное: Илон Маск избавляется от акций Tesla. Он продал их еще почти на семь миллиардов долларов.

Детали: Бизнесмен Илон Маск продолжает продавать акции компании Tesla, основателем которой он является. Так, он продал их еще 7,9 миллионов – на 6,88 миллиарда долларов.

Об этом информировала Комиссия по ценным бумагам США.

Сообщается, что продажи происходили в пятницу, когда акции резко упали в цене на 6,6%, в понедельник, когда они показали рост на 0,8%, а также во вторник, когда они снова рухнули в цене, на сей раз на 2,4%.

Стоит добавить, что Илон Маск уже продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, говоря тогда, что больше не будет продавать их.

Напомним, что в в апреле Илон Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

Позже он уведомил Twitter об отказе от покупки, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. Отмечалось, что социальная сеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации.

После этого Twitter обратился в суд штата Делавэр. Кроме этого в конце июля социальная сеть информировала, что акционеры на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Илону Маску в соответствии с соглашением.

В тему: Сооснователь Google разводится с женой после ее измены с Маском.

Тэги: мир, экономика, Twitter, Илон Маск, Tesla

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