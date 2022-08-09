Жителей Скадовска предупредили о коварном плане россиян

Главное: В оккупированном Скадовске россияне намерены провести «зачистку». Местных жителей призывают быть осторожными.

Детали: Российские военные намерены провести «зачистку» во временно оккупированном Скадовске (Херсонская область). Об этом заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский написал в Facebook.

«Орки планируют провести зачистку в Скадовске. Все по накатанной схеме — усиление блокпостов, проверки документов и телефонов, взлом гаражей, обыски. Соблюдайте максимальную осторожность», — написал он.

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