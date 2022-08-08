На оккупированных территориях россияне усилили давление на мирное население

Главное: Россияне усилили давление на мирное население. Зафиксированы факты агрессии и незаконных действий по отношению к жителям захваченных территорий Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Детали: На оккупированных территориях растет недовольство населения действиями российских войск и «местных администраций». Об этом 8 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Так, в Великом Бурлуке Харьковской области администрация оккупантов принуждает местных предпринимателей получать паспорта России и совершать перерегистрацию в соответствии с российским законодательством.

«Во многих населенных пунктах россияне угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный „налог“ на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рублей», — отметили в ГУР.

Подчеркивается, что после прибытия в Балаклею нового вражеского батальона, в состав которого вошли бывшие уголовники, резко возросло агрессивное отношение к местному населению.

Также продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население.

«На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт», — указали в разведке.

На оккупированной территории Херсона, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

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