В ОП озвучили реальный сценарий окончания войны

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк озвучил реальный сценарий окончания войны. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет от войны и станет настаивать на мирных договоренностях с территориальными уступками со стороны Украины.

Детали: Никакие сценарии реального окончания войны не действенны, кроме нанесения тактического военного поражения РФ, даже если это тяжело и ресурсно очень затратно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет от войны и станет настаивать на мирных договоренностях с территориальными уступками со стороны Украины, однако «любая территориальная уступка сегодня — безусловное поощрение дальнейшей агрессии».

«Затягивание войны, информационная усталость, новые точки напряжения (Тайвань, Косово, Африка), более тонкая информационная работа россиян по дискредитации любой помощи Украине (не из-за своей пропаганды, а из-за иностранных медиа). И бесконечные попытки деморализовать наши вооруженные силы и общество, спровоцировать панические настроения или хотя разбудить традиционные внутриполитические хайпы... Все банально, Россия хочет вернуть себя в глобальную повестку дня как лидер, который „вправе что-то диктовать“. И предложить миру несколько вариантов „временного финала“. Или переговоры с их ультимативными условиями (периодически на этот счет высказываются разные „русские полезные“ типа Шредера). Или война на истощение, но без активных поставок Украине РСЗО и другой дальнобойной артиллерии», — отметил Подоляк.

Как заявил советник главы ОП, «россияне продолжают бродить в темноте собственных иллюзий». Он напомнил, что блицкриговая война им не удалась.

«Оказалось, что они не имели реальных представлений об оборонных и мобилизационных возможностях Украины. Не представляли этих представлений и наши партнеры. Поэтому сейчас россияне пытаются перевести войну в максимально затяжной формат, чтобы поиграть в истощение. Не только и не столько истощение Украины, а скорее истощение политической воли части западных политических элит. Ибо опять-таки у наших партнеров нет понимания, как долго будет продолжаться война, сколько ресурсов нужно тратить на нее, как именно она должна закончиться. Поэтому, кстати, отдельно подчеркну, что, если есть желание ускорить финализацию — давайте ускорим форматы помощи. В первую очередь, военной», — подчеркнул Подоляк.

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