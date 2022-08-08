В Дании союзники Украины соберутся в расширенном составе

Главное: В Дании состоится конференция североевропейских союзников по вопросам обороны Украины. На ней будет присутствовать Алексей Резников.

Детали: На этой неделе в Копенгагене состоится конференция североевропейских союзников, которая станет продолжением встречам формата Рамштайн по военной помощи Украине. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил спикер Минобороны Германии Арно Колац, пишет Укринформ.

«Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, продолжительной. И это несколько отличает этот формат от формата Рамштайн, где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию», — сказал он.

В частности, на встрече будут обсуждать вопросы долгосрочного финансирования, подготовки украинских военных и прочее.

Колац отметил, что Германия планирует внести свой вклад, который «будет немного шире, чем в формате Рамштайна».

Встреча на уровне министров обороны в столице Дании состоится 11 августа. В ней примет участие министр обороны Украины Алексей Резников, а также таких стран, как: Великобритания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Чехия, Швеция и в формате VTC — Австралия, Канада и Новая Зеландия.

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