Россия отправляет в Украину батальоны уголовников

Главное: Россия начала набирать в ряды российский армии приговоренных к тюремному заключению за убийства и разбой. Эту информацию подтверждают в разведке Минобороны.

Детали: Новые российские подразделения, состоящих из бывших заключенных, прибыли в Украину. Об этом сообщило главное управление разведки Министерства обороны в своем Telegram-канале в понедельник, 8 августа.

В сообщении говорится, что эти «военные» более агрессивны по отношению к гражданскому населению.

«По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в РФ бывших уголовных узников, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом», — сказано в сообщении.

Отметим, российское оппозиционное издание Медиазона ранее сообщало, что «частная военная компания Вагнера» вербует заключенных. Последним обещают амнистию за полгода войны в Украине.

СМИ, ссылаясь на свои источники, заявило, что приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин лично ездит по тюрьмам и вербует заключенных в ПИК — прежде всего «убийц и разбойников».

Российское издание Верстка утверждает, что ЧВК Вагнера завербовала более тысячи российских заключенных на войну в Украину.

Вагнеровцы создали пункты на базе колонии в Ростове-на-Дону для специальной подготовки завербованных заключенных. Первая группа, прошедшая подготовку в этой колонии, отправилась на фронт 20 июля.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, эти заключенных бросают вперед на линию огня, где они гибнут первыми.

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