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Новости > Священник УПЦ объяснил, как Церковь относиться к танцам

Священник УПЦ объяснил, как Церковь относиться к танцам

Александра Кудрявцева
08.08.22 15:10
78
Священник УПЦ объяснил, как Церковь относиться к танцам
Главное: Если есть желании определить ребёнка в танцевальную студию, то здесь ничего греховного нет.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал cвященник Владимир Пучков.
 
«С одной стороны, в аскетической литературе и в устах проповедников древности плясание — занятие греховное, развратное и во всех отношениях предосудительное. С другой — „времена меняются, и мы меняемся вместе с ними“. Не столь ли единодушно церковные авторитеты древности порицали театр за праздность времяпровождения, разврат и лицедейство, а вот сейчас театр — олицетворение культуры в чистом виде. В брежневские времена в театр на обязательной основе водили студентов духовных школ, приобщая тем самым будущих священнослужителей к лучшему, что имела в себе светская культура», — сказал отец Владимир
 
Священник отметил, что танцы танцам рознь.
 
«Танцы развратные, пробуждающие страсти и разжигающие похоть, существуют в наше время столь же повсеместно, сколь и в древности. И в том, что такие танцы однозначно греховны, нет ни малейшего сомнения. Причём к греху в данном случае причастны все, кто сколько-нибудь участвует в процессе: и лишённые стыда танцоры, и похотливые зрители, и алчные организаторы. Но, с другой стороны, танцы существуют и как искусство, и как вид спорта, и как средство физического и эстетического развития. Огульно записывать всё это бально-спортивно-классическое разнообразие в разряд грехов по меньшей мере неумно. Напротив, уместным видится определить чёткую грань, за которой заканчиваются просто танцы и начинается грех», — пояснил он.
 
Священник Владимир Пучков считает, что если развратную составляющую из танцев убрать, то тогда получим всё вышеупомянутое танцевальное разнообразие.
 
«Взять для примера балет. Для танцоров — ежедневный каторжный труд и жизнь в режиме жёстких ограничений с позднего детства до ранней пенсии. Для зрителей — весьма своеобразное эстетическое удовольствие, для снобов — повод порассуждать о режиссёрских идеях. Для всех остальных категорий населения — скука смертная», — продолжил священник.
 
Также отец Владимир считает, что при этом всё же никак нельзя сказать, что, помимо явно развратных танцев, всё остальное безобидно и нормально.
 
«Есть разновидность танцев, которая пережила разные времена и при взгляде на которую можно только с сожалением отметить, что зря пережила. Это танцы, которые танцуют те, кто танцевать любит, но не умеет. Это сельские танцульки и городские дискотеки. Тут и развязность в поведении, нетрезвость как норма, вульгарные замашки, безобразные телодвижения. Лишь по названию „культурный“ отдых, нередко заканчивающийся мордобоем и хорошо, если не поножовщиной», — пояснил он.
 
Но в тоже время, священник УПЦ обратил внимание, что бывают и безобидные ситуации: например, танцы во время празднования свадьбы или юбилея. «Однако и здесь верующим стоит держаться простого правила: хорошо лишь то, что красиво. На танцующих молодожёнов, месяц перед этим репетировавших свадебный танец, или на людей, имеющих представление о том, что такое танцы, и хорошо танцующих, смотреть, безусловно, приятно», — считает отец Владимир.
 
Священник отметил, что есть желании определить ребёнка в танцевальную студию, то здесь ничего греховного нет.
 
«Современные дети растут в таких условиях, что ни движения, ни нагрузок, ни дисциплины много им быть не может. И если занятие танцами научит их самодисциплине, упорядочит образ жизни, оставит меньше времени на праздность — это пойдёт им только на пользу. Здесь что танцы, что спорт — занятия одинаково полезные», — подытожил отец Владимир Пучков.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, является ли грехом мало детей в семье.
 

Тэги: танцы, УПЦ

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