Кремль пытается переложит вину за ситуацию на ЗАЭС на Украину

Главное: Россия обвиняет украинские войска в обстреле Запорожской АЭС, не предоставляя доказательств. Тем временем, сами россияне станцию заминировали.

Детали: Руководство России обвиняет украинских военных в обстрелах территории Запорожской атомной электростанции. Такое заявление в понедельник, 8 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал, как обычно, не приведя никаких доказательств.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной и огромной территории, включая территорию Европы», — сказал он.

В Кремле заявляют, что другие страны должны повлиять на Украину, «чтобы исключить продолжение таких обстрелов».

При этом Песков ничего не сказал о заявлении командующего российским гарнизоном на ЗАЭС о ее минировании и готовности взорвать.

В тему: Россияне заминировали и готовы взорвать ЗАЭС.