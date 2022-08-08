В ОП заявили о невозможности переговоров с Россией

Главное: В Офисе президента говорят, что на сегодняшний день переговоры с РФ невозможны. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет закрепить за собой оккупированные территории, уверен Михаил Подоляк.

Детали: Сейчас нет переговоров Украины и России о войне и мире, так как невозможно найти точку консенсуса. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, в интервью изданию El Pais.

Подоляк считает, что если бы переговоры состоялись сегодня, то аппетиты России возросли бы, и через некоторое время война продолжилась бы.

«Для России крайне важно закрепить за собой вновь захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет закрепить за собой оккупированные территории, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. Это будет означать, что аппетиты России возрастут, и через некоторое время мы получим продолжение войны», — заявил он.

По словам Подоляка, Россия в таком случае станет гораздо более агрессивной на европейском рынке и создаст полный хаос.

«Европа дорого заплатит за это падением качества жизни. Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически изгнали Россию с ее территории, и чтобы она трансформировала свою нынешнюю агрессивную политическую систему. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни», — подчеркнул Подоляк.

Он добавил: если сохранится хотя бы один очаг напряженности в отношениях с Россией, то будет война без конца.

«Если Россия не проиграет, она будет продолжать провоцировать Европу в таких анклавах, как Приднестровье, Грузия и Северный Казахстан», — уверяет советник главы ОП.

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