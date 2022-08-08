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Новости > Земля все дальше отдаляется от Солнца, — ученые

Земля все дальше отдаляется от Солнца, — ученые

Агата Кловская
08.08.22 13:50
196
Земля все дальше отдаляется от Солнца, — ученые

Главное: Ученые выяснили, что Земля постепенно отдаляется от Солнца. Это повлияет на то, что количество солнечного света будет постепенно снижаться.

Детали: Из-за овальной орбиты нашей планеты расстояние Земли от Солнца может варьироваться от 147,1 млн до 152,1 млн километров. Об этом сообщает Live Science.

Астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз, считает, что расстояние между Землей и Солнцем медленно увеличивается с течением времени. У этого увеличения расстояния есть две основные причины. Одна из них заключается в том, что Солнце теряет массу. Другая связана с теми же силами, которые вызывают приливы и отливы на Земле.

«Нашему Солнцу согласно прогнозам, осталось жить еще примерно 5 млрд лет, но придет время, когда наша звезда начнет медленно умирать, и перед этим Солнце потеряет примерно 0,1% своей массы. Хотя это, кажется и немного, но этот показатель сравним с массой Юпитера, который в 318 раз тяжелее Земли», — сказал ученый.

Также, по словам ДиДжорджио Солнце теряет массу, его притяжение к Земле ослабевает, в результате чего наша планета удаляется от звезды примерно на шесть сантиметров в год.

«Но пока переживать из-за этого не стоит, это еще слишком незначительное отдаление», — заверил он.

В тему: Ученые узнали кое-что важное о происхождении Земли и Марса.

Тэги: ученые, общество, Солнце, Земля, наука

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