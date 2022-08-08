Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 42 340 солдат

Главное: Россия потеряла в войне в Украине 42 340 солдат. Уничтожено 1 811 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на понедельник, 8 августа.

Сообщается, что погибли уже 42 340 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 811 танков, 4 070 боевых бронированных машин, 960 артиллерийских систем, 261 реактивная система залпового огня, 132 средства ПВО, 223 самолета, 192 вертолета, 754 БПЛА оперативно-тактического уровня, 182 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 993 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 86единиц специальной техники.

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