Генсек ООН вмешался в ситуацию на Запорожской АЭС

Главное: На Запорожской АЭС сложилась сложная ситуация. Оценку ей дал генсек ООН.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал сложную ситуацию на Запорожской АЭС. Его цитирует Reuters.

Так, он призвал предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к объекту, который контролируют россияне.

Находясь в Японии, чиновник сказал, что любая атака на атомную станцию является самоубийством.

Заявляется: «Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий для стабилизации станции».

Стоит добавить, что Украина заявила: во время повторного российского обстрела в субботу были повреждены три радиационных датчика и ранен работник АЭС.

Кроме этого глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что последняя атака подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы.

В тему: В МАГАТЭ рассказали о непростой ситуации на Запорожской АЭС.