Управделами УПЦ объяснил, почему важно смиряться

Главное: Видение собственных грехов — это уже первая ступень на пути к Богу.

Владыка пояснил, о чём говорится в первой Заповеди блаженств: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).

«Жизнь в единстве с Богом — это полнота бытия, наивысшее благо и человеческое счастье, но для того чтобы человек мог жить с Богом и тем самым обрёл в своей жизни счастье, он должен стать способным принять в себя Духа Божия. А для этого необходимо освободить своё сердце от грехов и страстей», — сказал митрополит Антоний.

Он констатировал, что грех изгоняет Бога из человеческого сердца, и Его место занимает другой «бог» — собственное «я» человека. «В результате происходит искажение жизненных ценностей, перемена всех ориентиров», — добавил архиерей.

«Вместо того, чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним, человек направляет все свои силы на удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Состояние, когда люди живут ради себя и в центр своей внутренней вселенной ставят собственное „я“, именуется гордыней», — продолжил иерарх УПЦ

Митрополит пояснил, что гордость — это начало греха, потому что гордый человек полагается в жизни только на себя.

«Он считает, что сам всё может и Бог ему не нужен. Гордость — это начало отрицания Бога и даже борьба с Ним. А духовная нищета, или смирение, есть состояние противоположное гордости. Из-за гордости произошло падение в ангельском мире, из-за неё же, поддавшись искушению дьявола, отпал и первый человек», — отметил владыка.

Управделами УПЦ также пояснил, что нищий духом — это тот человек, который видит свой грех. «А видение собственных грехов — это уже первая ступень на пути к Богу. Кроме того, нищий духом осознаёт своё недостоинство перед величием Бога и ощущает своё бессилие перед Его всемогуществом», — добавил он.

Преподобный Симеон Новый Богослов замечает: «Нищий духом имеет лишь одно богатство — Христа, и потому не желает уже ничего другого, а стремится только к Нему одному».

«К сожалению, в современном обществе данная добродетель потеряла свою ценность и даже стала поводом для насмешек. Сегодня человек всеми своими силами стремится прежде всего к обогащею, направляя все свои силы на удовлетворение собственных эгоистических потребностей, забывая о том, что подлинное богатство нематериально», — продолжил архиерей.

Святитель Григорий Нисский, рассуждая над первой Заповедью блаженств, говорит: «Самое огромное богатство в жизни человека — это его смирение, духовная нищета, стяжание которой есть победа человека над самим собой, своим эгоизмом и своим грехом».

«Нищета духа — это способность человеческого сердца открыть себя навстречу Богу и Его всесильной благодати, которая единственная может освятить и преобразить нашу жизнь», — заключил митрополит Антоний.