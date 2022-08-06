В УПЦ опровергли фейк о письме Сумского митрополита патриарху Кириллу

Главное: В Сумской епархии Украинской Православной Церкви опровергли неправдивую информацию относительно письма митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия в адрес патриарха Кирилла.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, пресс-служба епархии заявила, что никакого письма митрополита Евлогия, объясняющего главе РПЦ почему в епархии не поминают патриарха Кирилла, не существует.

В епархии отметили, что информация, появившаяся в сети интернет, которая «компрометирует митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия в контексте непоминания патриарха Кирилла во время богослужений и позиции относительно военной агрессии России против суверенной Украины» не соответствует действительности.

«Позиция митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия относительно оценки военной агрессии России и вторжения на территорию Украины была высказана 24 февраля 2022 года и остается неизменной», а письма, изображение которого появились в интернете — не существует«, — подчеркнули в пресс-службе епархии.

«Митрополит Евлогий считает военное вторжение российских войск тяжким грехом против Божьего Закона и преступлением против жизни граждан Украины, которая признана целостным суверенным государством. Все другие утверждения или предположения — неправдивы», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе говорится, что «прекращение поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время богослужений в храмах Сумской епархии стало следствием поддержки со стороны патриарха Кирилла агрессивной политики России и вооруженной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины».

«До настоящего времени имя патриарха Кирилла на канонической территории Сумской епархии не упоминается. Такой порядок отвечает Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, изменения в которые были приняты на соборе 27 мая 2022 года», — отметили в пресс-службе.

В епархии предположили, что «данный инцидент является попыткой повлиять на митрополита Евлогия и скомпрометировать его как правящего архиерея пограничной епархии, постоянно находящейся под обстрелами со стороны России».