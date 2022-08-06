Винницкий митрополит УПЦ передал технику для украинских военнослужащих

Главное: Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий Украинской Православной Церкви освятил и передал необходимую технику для ВСУ.

«В последние месяцы, когда война со стороны российской федерации постигла Украину, Винницкая епархия активно помогает вынужденным переселенцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Митрополит Варсонофий лично освятил автомобили, переданные для нужд защитникам нашей страны. Храмы нашей епархии присоединились к сбору средств для ВСУ в специальных ящиках, которые разместили сами военные», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

Митрополит Варсонофий поблагодарил меценатов, духовенство и мирян епархии, которые активно приобщились к делам, поддерживающим защитников Украины.

Общаясь с военными, владыка пожелал как скорейшей победы нашего Государства в войне над агрессором и заверил, что со своей стороны Винницкая епархия и дальше будет помогать вооруженным силам, а также делать все возможное для победы Украины.

Как сообщалось ранее, в Волынской епархии на пожертвования духовенства и верующих Украинской Православной Церкви приобрели джип для медицинских и эвакуационных целей.