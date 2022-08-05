На Волыни священники УПЦ передали автомобиль для ВСУ

Главное: В Волынской епархии на пожертвования духовенства и верующих Украинской Православной Церкви приобрели джип для медицинских и эвакуационных целей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архимандрита Онуфрия (Куц), внедорожник передали одному из подразделений ВСУ.

«Автомобиль предназначен для эвакуационно — спасательных и медико — санитарных целей. Вывоз раненых всегда болезненная тема, требующая соответствующих транспортных средств», — поделился священник.

Авто приобрели за благотворительные пожертвования монахов Киево — Печерской лавры, настоятеля и прихожан «Афганского» храма Киева, священников и верующих УПЦ.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь передала медикам города и области 10 машин скорой помощи.

В тему: В епархиях УПЦ оказывают помощь военным ВСУ, медикам и беженцам.