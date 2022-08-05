В Украине стремительно дешевеет автогаз

Главное: В июле стоимость сжиженного автомобильного газа снизилась на 27%. Эта тенденция сохранилась и в августе.

Детали: В Украине продолжает стремительно дешеветь автомобильный газ, свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы А-95.

Так, за день средние цены на крупнейших заправках снизились на 1,5% до 28,16 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,89 гривны за литр, а на дизельное топливо — 55,80 гривны за литр.

В тему: В Украине продолжает дешеветь топливо на АЗС.