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Новости > В Украине стремительно дешевеет автогаз

В Украине стремительно дешевеет автогаз

Агата Кловская
05.08.22 16:58
159
В Украине стремительно дешевеет автогаз

Главное: В июле стоимость сжиженного автомобильного газа снизилась на 27%. Эта тенденция сохранилась и в августе.

Детали: В Украине продолжает стремительно дешеветь автомобильный газ, свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы А-95.

Так, за день средние цены на крупнейших заправках снизились на 1,5% до 28,16 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,89 гривны за литр, а на дизельное топливо — 55,80 гривны за литр.

В тему: В Украине продолжает дешеветь топливо на АЗС.

Тэги: Украина, топливо, АЗС, автогаз, новости Украины

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