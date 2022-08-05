Около Белого дома в США молния ударила четверых человек

Главное: В парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома, в результате удара молнии пострадали четыре человека. Всех госпитализировали с серьезными травмами.

Детали: В Вашингтоне двое мужчин и две женщины получили тяжелые ранения из-за удара молнии возле резиденции президента США. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что пострадавшие были поражены ударом молнии, находясь в парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома.

«Все четверо получили серьезные травмы, угрожавшие жизни. Мы смогли быстро оказать помощь и транспортировать всех четырех пациентов в местные больницы», — говорится в заявлении Пожарной службы и службы неотложной помощи федерального округа Колумбия.

После инцидента часть парка осталась закрытой, на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

В тему: Всего за сутки жертвами молний в Индии стали десятки людей.