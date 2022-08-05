Половина стран G-20 не поддерживают санкции против России

Главное: Лидеры G7 пообещали долгосрочную поддержку Украине. При этом их коллеги из Большой двадцатки не готовы присоединяться к изоляции России, пишет агентство Bloomberg.

Детали: Половина стран Большой двадцатки не поддерживают санкции США и Европы против России, а также выступает против изоляции Москвы. Об этом 5 августа сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что на долю G20 приходится около 85% мирового экономического производства. При этом только половина крупнейших национальных экономик мира из числа группы присоединилась к международным мерам, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину.

«Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции президента России Владимира Путина», — говорится в статье.

Как пишет Bloomberg, сложившаяся ситуация усложняет инициативу G7 по ограничению цен на российскую нефть, а также «поощряет Путина и его главного сторонника, председателя Китая Си Цзиньпина, в реализации их глобальных планов».

Так, расходы Китая на российскую нефть резко выросли с начала войны в Украине — в июне Пекин потратил на закупки энергоресурсов РФ на 72% больше, чем годом ранее.

Кроме того, Китай находится в состоянии соперничества с США, которое обострилось на этой неделе из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Также «призывы обуздать Кремль» игнорируют, в частности, в Индии, Бразилии, Южной Африке и Турции.

В тему: США ударили по России новыми сaнкциями.