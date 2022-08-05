Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Половина стран G-20 не поддерживают санкции против России

Половина стран G-20 не поддерживают санкции против России

Александр Панько
05.08.22 16:13
153
Половина стран G-20 не поддерживают санкции против России

Главное: Лидеры G7 пообещали долгосрочную поддержку Украине. При этом их коллеги из Большой двадцатки не готовы присоединяться к изоляции России, пишет агентство Bloomberg.

Детали: Половина стран Большой двадцатки не поддерживают санкции США и Европы против России, а также выступает против изоляции Москвы. Об этом 5 августа сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что на долю G20 приходится около 85% мирового экономического производства. При этом только половина крупнейших национальных экономик мира из числа группы присоединилась к международным мерам, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину.

 

«Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции президента России Владимира Путина», — говорится в статье.

Как пишет Bloomberg, сложившаяся ситуация усложняет инициативу G7 по ограничению цен на российскую нефть, а также «поощряет Путина и его главного сторонника, председателя Китая Си Цзиньпина, в реализации их глобальных планов».

Так, расходы Китая на российскую нефть резко выросли с начала войны в Украине — в июне Пекин потратил на закупки энергоресурсов РФ на 72% больше, чем годом ранее.

Кроме того, Китай находится в состоянии соперничества с США, которое обострилось на этой неделе из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Также «призывы обуздать Кремль» игнорируют, в частности, в Индии, Бразилии, Южной Африке и Турции.

В тему: США ударили по России новыми сaнкциями.

Тэги: США, Евросоюз, Россия, санкции, Большая двадцатка

Комментарии

Статьи

02.08.22 17:18

Почему военный конфликт США и Китая не выгоден Украине?

Автор: Кирило Сахнюк

Дайджест

Страшная правда про кришнаитов
04.08.22 18:16

Страшная правда про кришнаитов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.08.22 16:58

В Украине стремительно дешевеет автогаз
05.08.22 16:45

На Волыни священники УПЦ передали автомобиль для ВСУ
05.08.22 16:33

Около Белого дома в США молния ударила четверых человек
05.08.22 16:32

В Ровенской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата храма УПЦ
05.08.22 16:17

В епархиях УПЦ оказывают помощь военным ВСУ, медикам и беженцам
05.08.22 15:58

В Донецке горит ж/д вокзал
05.08.22 15:37

Немецкие депутаты собрались на Тайвань
05.08.22 15:21

Священник УПЦ объяснил, кто поможет победить депрессию - психолог или священник
05.08.22 15:18

В ГУР рассказали, как россияне проводят принудительную паспортизацию украинцев
05.08.22 15:05

Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь 425-летия перенесения Почаевской иконы Божией Матери
05.08.22 16:58

В Украине стремительно дешевеет автогаз
05.08.22 15:58

В Донецке горит ж/д вокзал
05.08.22 15:18

В ГУР рассказали, как россияне проводят принудительную паспортизацию украинцев
05.08.22 13:06

В ОП назвали вероятные цели россиян на Херсонщине
05.08.22 12:35

Украина ударными темпами готовится к отопительному сезону
05.08.22 11:10

Из одесских портов вышел целый караван судов с украинским зерном
05.08.22 10:29

Генштаб озвучил свежие данные о потерях россиян в Украине
04.08.22 16:36

Россия наращивает силы на юге Украины
04.08.22 15:21

В Украине продолжает дешеветь топливо на АЗС
04.08.22 14:53

В ОП рассказали о возможных «референдумах» на Херсонщине и Запорожье
30.07.22 12:05

Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ
30.07.22 16:04

Священники УПЦ в семи епархиях отпели воинов ВСУ
02.08.22 13:10

Стало известно о темпах продвижения ВСУ в Херсонской области
01.08.22 12:50

У покинувшего Россию Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги
03.08.22 11:40

Трамп жестко наехал на Пелоси
02.08.22 12:06

Россия стягивает на юг Украине все свои резервы, — МВД
04.08.22 17:41

Порошенко планирует рассорить Зеленского и Залужного, - СМИ
02.08.22 10:12

Пункты обмена валют в Украине будут работать по-новому
04.08.22 14:03

Эксперты заявили о дефолте Беларуси
02.08.22 13:19

У Зеленского рассказали, сколько населенных пунктов было освобождено от российских войск с начала войны
Фото и Видео
В Донецке горит ж/д вокзал
В Донецке горит ж/д вокзал
В Донецке горит ж/д вокзал
В Донецке горит ж/д вокзал
Из-за неудобных трусов колумбийский спортсмен провалился на ЧМ
Из-за неудобных трусов колумбийский спортсмен провалился на ЧМ
В Мариуполе уничтожили мемориал украинским воинам
В Мариуполе уничтожили мемориал украинским воинам
В Мариуполе трупы местных жителей до сих пор лежат на улицах, — мэрия
В Мариуполе трупы местных жителей до сих пор лежат на улицах, — мэрия
Появилось видео, как в Севастополе подросток на мопеде сбил полицейского
Появилось видео, как в Севастополе подросток на мопеде сбил полицейского
В ООС оценили перспективы российской армии повторно штурмовать Киевское направление
В ООС оценили перспективы российской армии повторно штурмовать Киевское направление
В Нью-Йорке появилась необычная скульптура Путина
В Нью-Йорке появилась необычная скульптура Путина
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
В разведке рассказали о двойниках Путина
В разведке рассказали о двойниках Путина
fraza.com
Новости блогосферы
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого
22.07.22 08:19

В ближайшие дни цены в Украине поднимутся на 25-30%

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.