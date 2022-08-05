Немецкие депутаты собрались на Тайвань

Главное: На Тайвань собралась группа немецких депутатов. Поездка депутатов запланирована на период с 22 по 30 октября и пройдет не только на Тайване, но и в Японии, Гонконге.

Детали: Группа депутатов немецкого Бундестага планирует посетить Тайвань. Об этом сообщает служба новостей Tagesschau в пятницу, 5 августа.

Указано, что речь идет о депутатах из комитета Бундестага по правам человека. Один из них сказал, что не хочет, чтобы их сдерживал «дышащий угрозами дракон», несмотря на напряженность в отношениях с Китаем после визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Поездка депутатов запланирована на период с 22 по 30 октября и пройдет не только на Тайване, но и в Японии, Гонконге.

Ожидается, что в поездке примут участие депутаты от всех шести парламентских групп, возможно, по два от двух крупнейших из них. Таким образом, в состав делегации войдут в общей сложности восемь парламентариев.

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