Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына

Главное: ЕС ввел еще ограничения против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за подрыв территориальной целостности украинского государства.

Детали: Европейский союз ввел санкции против четвертого президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности украинского государства. В санкционном списке оказался и его сын Александр Янукович. Об этом сообщает сайт Совета ЕС в четверг, 4 августа.

В сообщении сказано, что их добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства.

В ЕС отметили, что на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

Ранее санкции против Януковича и его сына действовали за присвоение средств украинского бюджета.

«ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», — добавили в Совете ЕС.

Брюссель также призвал обеспечить безопасное возвращение из России похищенных украинских детей.

В тему: В начале марта сообщалось, что Янукович может вернуться в Украину.