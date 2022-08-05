Зеленский отреагировал на блокировку помощи Украине в размере 8 млрд евро

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокировку одной из стран помощи Украине в размере 8 млрд евро. Глава государства выразил надежду, что это всего лишь ошибка одной страны, которая будет исправлена.

Детали: Задержка обещанной Украине макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро — либо преступление, либо ошибка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в четверг, 4 августа.

«Каждый день и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. 8 миллиардов евро для Украины пока заторможены», — отметил он.

При этом глава государства затруднился сказать, которая из указанных им причин хуже.

Также президент отказался назвать страну Европы, которая блокирует выплату Киеву финпомощи.

«Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена», — резюмировал Зеленский.

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