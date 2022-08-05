Из одесских портов вышел целый караван судов с украинским зерном

Главное: Из портов Одессы вышли три судна с зерном. Балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET с грузом кукурузы направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Детали: Утром 5 августа из портов Украины отправился первый караван судов с украинским зерном. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он уточнил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET находится 57 тысяч тонн кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

«Сегодняшним караваном восстановлено судоходство из порта Черноморск. Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка», — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Кубраков отметил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

«Хотя „зерновой коридор“ уже заработал на выход, наша цель — полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под погрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель — три и более миллиона тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный», — заявил министр.

Он также добавил, что вывоз 20 миллионов тонн урожая прошлого года ускорит экспорт нового и улучшит продовольственную ситуацию в мире.

В тему: В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном.