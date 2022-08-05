ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине

Главное: В Изюмском районе Харьковской области украинские военные освободили село Дмитровка. На линии столкновения в области продолжаются активные боевые действия.

Детали: Ночью, 5 августа, враг обстреливал Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрела во многих домах повреждены стекла, повреждены помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды.

С ранениями госпитализированы два человека 26-ти и 38 лет и женщина 46 лет, все они в момент обстрела находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые — в состоянии средней тяжести.

Также прошлой ночью враг обстрелял город Чугуев. Три ракеты попали по открытой территории частного дома, одна ракета упала рядом. Пострадавших нет.

В целом в течение минувших суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало.

«Наши защитники освободили и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали — впоследствии», — написал Синегубов в Telegram.

Также враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.

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