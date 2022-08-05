Генштаб озвучил свежие данные о потерях россиян в Украине

Главное: В Украине погибли 41650 солдат противника. Кроме того, уничтожены 1792 российских танка, 223 самолета и 191 вертолет.

Детали: С 24 февраля по 5 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 41 650 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

— 1792 (+3) танка;

— 4032 (+6) боевых бронированных машины;

— 950 (+4) артиллерийских систем;

— 260 (+0) реактивных систем залпового огня;

— 123 (+5) средства ПВО;

— 223 (+0) самолета;

— 191 (+0) вертолет;

— 742 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 182 (+0) крылатые ракеты;

— 15 (+0) кораблей / катеров;

— 2964 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 83 (+0) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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