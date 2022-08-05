Amnesty International утверждают, что якобы военная техника ВСУ размещалась в жилых кварталах

Главное: В Amnesty International утверждают, что боевая техника ВСУ размещалась в больницах и школах. Украинский офис с этим не согласен.

Детали: В Amnesty International выявили нарушения военного права Украиной. Организация отметила факт размещения боевой техники ВСУ в школах и больницах, сообщает канал Жгучий глагол.

«Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

При этом, украинский офис Amnesty International не согласен с выводами, там заявляют, что офис не был привлечен к подготовке отчета о размещении вооружения ВСУ в жилых кварталах и пытался помешать публикации доклада.