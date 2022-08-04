Россия наращивает силы на юге Украины

Главное: Генштаб фиксирует переброску врагом БТГ на Криворожское и Запорожское направления. Также проводится накопление оружия и техники в Крыму.

Детали: Армия РФ наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом 4 августа заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он уточнил, что противник переместил на Криворожское направление три батальонно-тактические группы, которые выполняли задания на Новопавловском направлении, а также дополнительно ввел одну батальонно-тактическую группу на Запорожском направлении.

Громов отметил, что пополнение потерянного вооружения и военной техники, а также наращивание группировки войск на Херсонском и частично на Запорожском направлениях противник осуществляет железнодорожным путем — через Керченский мост и территорию временно оккупированного Крыма.

«Кроме того, территорию АР Крым противник использует как плацдарм для накопления вооружения, военной техники, боеприпасов, материально-технических средств с целью пополнения потерь группировок войск на указанных направлениях», — подчеркнул представитель Генштаба.

Также зафиксирована переброска армейской авиации Восточного военного округа на оперативные аэродромы временно оккупированного полуострова.

По словам Громова, агрессор продолжает формировать дополнительные подразделения и резервы для ведения боевых действий на территории Украины, снимает с долгосрочного хранения военную технику.

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