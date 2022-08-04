Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 41,5 тысячи солдат

Главное: Россия потеряла в войне 41,5 тысячи солдат. Уничтожено 1 789 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 4 августа.

Сообщается, что погибли уже 41,5 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 789 танков, 4 026 боевых бронированных машин, 946 артиллерийских систем, 260 реактивных систем залпового огня, 118 средств ПВО, 223 самолета, 191 вертолет, 742 БПЛА оперативно-тактического уровня, 182 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 960 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 83 единицы специальной техники.

В тему: В ООН говорят, что Украину покинули более 10 миллионов человек.