В Херсоне россияне массово скупают надувные лодки и матрасы

Главное: В ходе осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината россияне пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также они скупают надувные лодки.

Детали: В Херсоне российские захватчики оборудуют укрытие на хлопковой фабрике и скупают надувные лодки. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В Херсоне россияне ищут подземные защищенные помещения, в которых можно оборудовать бомбоубежища. В ходе осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината оккупанты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где был создан запас продуктов и воды. Той же ночью военные сорвали замки с помещений и похитили все запасы», — говорится в сообщении.

По данным ГУР, во временно захваченной Чернобаевке Херсонской области враг уничтожает телекоммуникационные сети украинских провайдеров, отказавшихся сотрудничать с россиянами. Демонтируются коммутационные шкафы, вырезают волоконнооптические и медные кабели.

Также россияне ввели запрет на проведение платежных операций украинской валютой на местных рынках. Осуществляется демонтаж терминалов и банкоматов, поддерживающих гривневые операции.

В селе Геническая Горка на Арабатской стрелке враг предупредил владельцев детского лагеря Сокол, базы отдыха Белый Лебедь, пансионатов Прибой и Arabatca club о «национализации» (захвате) объектов.

Указанные комплексы планируют использовать в качестве базы расположения и отдыха российских войск.

«Одновременно в поселке Антоновка россияне массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства. В том числе надувные лодки и матрасы», — сообщили в разведке.

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