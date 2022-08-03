В СНБО объяснили, почему Кремль все чаще говорит о переговорах

Главное: В СНБО объяснили «миролюбивую» риторику Кремля. Такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров — элемент информационно-психологической операции России.

Детали: В последнее время российская пропаганда склоняет Украину к переговорам, утверждая, что Кремль готов прийти к консенсусу дипломатическим путем. Но это только манипуляция. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в среду, 3 августа.

«В последнее время Россия активно использует иностранных политиков и пытается навязать миру мнение, что оно согласно на мирные переговоры с Украиной», — говорится в сообщении.

Так, со ссылкой на заявление супруги президента Ирландии, кремлевские медиа пишут, что «конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня».

«А через экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Кремль пытается известить западное общество, что Россия готова сесть за стол переговоров», — отметили в СНБО.

Указано, что такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров — элемент информационно-психологической операции России, цель которой — создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны.

«Агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, подчеркивая подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна. В то же время Россия не прекращает обстреливать населенные пункты Украины и убивать мирное население», — добавили в СНБО.

В тему: Украина не откажется от деоккупации Крыма. Даже если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, украинские власти будут планировать возвращение полуострова, подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.