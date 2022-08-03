В ГСЧС рассказали, сколько времени уйдет на разминирование всей Украины и моря

Главное: На сегодняшний день Украина является самой заминированной страной в мире. Великобритания подготовила для передачи Киеву два корабля, которые будут участвовать в разминировании акватории Черного моря.

Детали: Украина оказалась самой заминированной страной в мире. По оценкам ГСЧС, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях работы могут затянуться на все десять. Об этом сообщил замглавы ГСЧС Украины Роман Примуш, пишут VESTI.

«Великобритания подготовила для передачи Киеву два корабля, которые будут участвовать в разминировании акватории Черного моря. Нам нужны будут, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли», — сказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

В тему: Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации.