Стало известно, куда будут переселять жителей Донецкой области

Главное: Жителей Донецкой области будут переселять в 13 регионов Украины. Глава Донецкой ОВА подчеркивает, что в области остаются те люди, которые «до последнего не хотят уезжать», и добавил, что «насильно переселять никто никого не будет».

Детали: Кабинет министров Украины издал распоряжение № 679, согласно которому обязательную эвакуацию населения Донецкой области будут проводить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Правительство поручило руководителям областей вместе с Министерством обороны, Министерством развития громад и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям при участии Службы безопасности, АО Укрзализныця организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с порядком проведения эвакуации в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

В тему: У Зеленского рассказали, сколько населенных пунктов было освобождено от российских войск с начала войны.