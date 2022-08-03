Украинцам пообещали льготную ипотеку: как это будет работать

Главное: В Украине заработает льготная ипотека. Стало известно, как ею воспользоваться.

Детали: Украинцы получат возможность воспользоваться льготной ипотекой. Как именно можно это сделать, рассказали в министерстве экономики.

Отмечается, что уже с 1 октября заявку на получение льготной ипотеки можно будет подать через приложение «Дія».

Информируется, что льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут только военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

В ведомстве говорят, что работодатели этих категорий работников будут иметь возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги).

Подчеркивается, что позже программа станет доступной для всех украинцев, чья жилая недвижимость не превышает 52,5 квадратных метра +21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Кроме этого сообщается, что ею можно будет воспользоваться, если идет речь об областном центре, то в доме, находящемся в эксплуатации не более десяти лет, а стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

Говорится о том, что стоимость квадратного метра не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную министерством регионального развития и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тысяч человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в два раза – для городов с населением 100-300 тысяч человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

Резюмируется, что жилье застрахуют от рисков случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость.

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