Трамп жестко наехал на Пелоси

Главное: Дональд Трамп наехал на Нэнси Пелоси. Он назвал ее сумасшедшей.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social жестко раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Он назвал ее сумасшедшей.

Так, бывший лидер страны написал: «Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда создает проблемы».

Он добавил: «Все, за что она берется, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки моего импичмента».

В тему: Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань.