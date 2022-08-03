Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 41 350 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 41 350 солдат. Уничтожено 1 774 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 3 августа.

Сообщается, что погибли уже 41 350 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 774 танка, 4 022 боевые бронированные машины, 939 артиллерийских систем, 259 реактивных систем залпового огня, 118 средств ПВО, 223 самолета, 191 вертолет, 740 БПЛА оперативно-тактического уровня, 180 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 922 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 83 единицы специальной техники.

В тему: Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения.