Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Ильинского храма

Главное: В столице Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в Свято-Ильинском храме.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужил епископат, духовенство храма и гости в священном сане.

За богослужением молились о мире на украинской земле, об избавлении от врага, чтобы Господь призрел на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших кров, о благословении Божьем людям доброй воли, помогающим нуждающимся. Предстоятель просил у Бога милости к украинскому народу, чтобы Господь вразумил власти, укрепил мужеством воинов, освободил плененных, исцелил больных и дал приют лишившимся дома.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил иерейскую хиротонию диакона Дмитрия Юрковского. Он будет служить в Ильинском храме

После завершения Литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил верующих с праздником.

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