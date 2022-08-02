Россия стягивает на юг Украине все свои резервы, — МВД

Главное: На юг Украины противник стягивает практически все свои резервы. После доукомплектования российские войска планируют начать штурм на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Детали: Россия перебрасывает все имеющиеся резервы войск на юг Украины, заявил во вторник, 2 августа, советник главы МВД Ростислав Смирнов.

«Они перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перебросил „знаменитую“ 35-ю армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду», — говорит Смирнов.

В МВД считают, что после доукомплектования войска РФ могут начать штурмовые действия.

«И когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, конечно, он будет в том числе не сидеть просто ожидать, а и проводить определенные штурмовые позиции», — добавил он.

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