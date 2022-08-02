Пункты обмена валют в Украине будут работать по-новому

Главное: Пункты обмена валют в Украине будут работать иначе. Правила ужесточает НБУ.

Детали: НБУ решил ужесточить требования к помещениям небанковских учреждений. Об этом сообщает сам финансовый регулятор.

Как стало известно, были установлены унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.

Постановление №166 вступает в силу с 1 ноября.

Что изменилось?

Вводится обязательность обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения; обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличности, с которой работает небанковское учреждение; обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличности либо кассовыми машинами, либо конструктивными элементами ограждающих конструкций; обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.

В НБУ информируют: «Такое решение является продолжением мер НБУ по ужесточению требований к помещениям небанковских учреждений, получивших лицензию НБУ на проведение валютных операций, для повышения безопасности в условиях военного положения».

Подобное решение, говорит финансовый регулятор, кроме этого было обусловлено необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг, в частности осуществление валютных операций, а также усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений, отметили в пресс-службе.

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