Месси может вернуться в «Бaрселону»

Главное: Руководство каталонской «Барселоны» хочет, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси снова выступал в составе команды. Трансфер может состояться в следующем году.

Детали: Испанская «Барселона» планирует в 2023 году переманить обратно Лионеля Месси. В этом уверяет журналист Фабрицио Романо.

По его данным главный тренер Хави, который хорошо знаком с возможностями аргентинского форварда по совместному выступлению в составе «сине-гранатовых», просто мечтает снова поработать с нападающим.

Поддерживают желания наставника и в руководстве Барселоны. Там понимают, что совершили ошибку отпустив футболиста в ПСЖ прошлым летом.

Боссы клуба надеются именно на дружеские отношения Хави и Месси, которые по-прежнему поддерживают теплые отношения, постоянно переписываются и часто общаются.

В тему: Криштиану Роналду хочет поскорей покинуть «Манчестер Юнайтед».