В ОП назвали три условия для эффективного контрнаступления

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об эффективности контрнаступления ВСУ. Он отметил, что контроперация Украины в войне против России базируется на трех главных условиях.

Детали: Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три главных условия эффективной контроперации украинских войск в войне против России.

По его словам, условиями успешного противодействия вторжению РФ «являются три «Д»: деморализация (ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях), дефрагментация (удары по складам, базам горючего, оперативным штабам), депопуляция (максимальные потери врага в живой силе).

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