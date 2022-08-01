Сначала уничтожение врага, потом дипломатия. В СНБО рассказали, как будут деоккупировать территории

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова. Украина сначала уничтожит врага, а только потом займется дипломатией. Это единственный язык, который понимают рашисты.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Украина отвоюет свои территории, а затем займется дипломатией. Об этом он написал в Twitter.

«Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают „полезные идиоты“ Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем», — подчеркнул Данилов.

Он добавил, сначала — уничтожение врага, потом — дипломатия.

«Это единственный язык, который понимают рашисты», — подытожил секретарь СНБО.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку — знищення окупантів, потім — дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

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