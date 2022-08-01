На Ровенщине сторонники ПЦУ требуют отдать им храм УПЦ

Главное: На Ровенщине в селе Гильча на территории Николаевского храма сторонники На Ровенщине в селе Гильча на территории Николаевского храма сторонники ПЦУ устроили конфликт с религиозной общиной УПЦ

По словам очевидцев, члены новосозданной общины ПЦУ пришли в храм с выпиской из ЕГР о своей регистрации и потребовали передать им храм, в котором совершают богослужения верующие УПЦ . Прихожане встретили раскольников после воскресного богослужения на улице, у дверей храма.

Инициатором религиозного конфликта в Гильче является Екатерина Тишковец, депутат Здолбицкой ОТГ от партии «Европейская Солидарность». По рассказам местных жителей, Тишковец уже организовала захват храма в соседнем селе Урвенна.

Пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев рассказал, что после выступления чиновницы он попросил представителей полиции, находившихся на территории храма, зафиксировать факт разжигания межконфессиональной розни. «Она (Тишковец, — Ред.) назвала часть общины села Гильча предателями, несмотря на то, что там стояли матери защитников, воюющих на фронте», — объяснил священник.

Присутствующие четыре священника ПЦУ после длительной агрессивной дискуссии предложили служить в храме поочередно.

Настоятель Николаевского храма УПЦ архимандрит Герман (Кулакевич) в ответ посоветовал сначала установить поочередные богослужения в храмах Урвенны, Коршева, Будеража, которые два года назад рейдеры ПЦУ силой отобрали у религиозных общин УПЦ

«Наша религиозная община провела собрание в церкви так, как требует того законодательство Украины, и осталась верна канонической Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием. Вы же без объявления и без приглашения настоятеля, тоесть меня, провели собрание, которое, согласно законодательству нашей страны, является неправомочным, и пришли сюда с требованиями. Идите в суд, пусть теперь правосудие решает, кому должен принадлежать храм. Все необходимые документы, как доказательство того, что наша религиозная община является владельцем храма, мы предоставим», — сказал отец Герман.