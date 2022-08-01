В Украину прибыли дополнительные РСЗО HIMARS

Главное: Дополнительные РСЗО HIMARS прибыли в Украину. Речь идет о четырех системах.

Детали: Украина получила дополнительные реактивные американские артиллерийские системы HIMARS. О новых четырех системах от США сообщил министр обороны Алексей Резников в понедельник, 1 августа.

«Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США, министру обороны США Ллойду Остину и американцам за усиление украинской армии. Мы доказали, что мы умные операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал топ-хитом этим летом на передовой!», — заявил Резников.

4 additional HIMARS have arrived in. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit of this summer at the front lines!

pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

HIMARS предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, предоставления огневой поддержки своим подразделениям.

Может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. Их дальность — от 70 до 500 км.

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