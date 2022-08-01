Китайские истребители вошли в зону ПВО Тайваня

Главное: В зону ПВО Тайваня вошли китайские истребители. ПВО зафиксировала четыре истребителя J-16, которые совершили облет акватории к юго-западу от острова.

Детали: Самолеты Китая в понедельник, 1 августа, вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщили в Минобороны Тайваня.

ПВО зафиксировала четыре истребителя J-16, которые совершили облет акватории к юго-западу от острова.

В ответ на такие действия Китая Тайвань развернул зенитно-ракетные комплексы.

В тему: Американские военные перемещают силы, в том числе авианосцы и большие самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.