В Полтаве УПЦ еженедельно кормит беженцев и нуждающихся

Главное: В Полтаве в храмах Украинской Православной Церкви прошли еженедельные благотворительные обеды для прихожан и всех нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, прихожане вместе со священниками на прихрамовой территории раздавали теплую пищу прихожанам и всем нуждающимся.

Трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.

При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

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